Сабатини и Налбандян приняли участие в церемонии открытия юношеских ОИ

Бывшие аргентинские теннисисты Габриэла Сабатини и Давид Налбандян приняли участие в церемонии открытия юношеских олимпийских игр, которая состоится 6 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина).

За свою карьеру Налбандян выиграл 11 чемпионских титулов. Лучшим результатом в карьере аргентинца было третье место в рейтинге ATP. Также в составе сборной Аргентины он трижды доходил до финала Кубка Дэвиса, но никогда не выигрывал этот трофей.

Сабатини выиграла 27 различных турниров. Она является победительницей Уимблдона 1988 года. Наивысшей позицией Сабатини в рейтинге WTA было третье место.

На летних юношеских олимпийских играх организаторы разыграют 241 комплект медалей в 36 видах спорта. Соревнования будут проходить с 6 по 18 октября.