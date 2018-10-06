Нисикори: и я, и Гаске отлично подавали сегодня

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Японии. В двух партиях он обыграл француза Ришара Гаске – 7:6 (7:2), 6:1. В решающем матче японец встретится с представителем России Даниилом Медведевым.



«Отлично чувствовал себя на корте сегодня. В первом сете игра была очень близкой, но равной. Ришар отлично подавал, впрочем, как и я. Уже во второй партии почувствовал себя более раскрепощённым и расслабленным. В целом сегодняшняя игра в моём исполнении была очень хорошей», – цитирует Нисикори официальный сайт ATP.



На пути в финал Гаске сыграл пять тай-брейков, и все они завершились победами.



«Конечно, я знал, что Ришар отлично играет тай-брейки на этой неделе. Я постарался быть сфокусированным в концовке первой партии и играть более агрессивно», – заявил японец.