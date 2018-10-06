Басилашвили: с нетерпением жду финала против Дель Потро

Теннисист из Грузии Николоз Басилашвили прокомментировал выход в финал турнира в Пекине после победы над пятой ракеткой соревнований, британцем Кайлом Эдмундом, со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

«Очень доволен тем, как я играл сегодня. Думаю, что это был очень тяжёлый матч. В первом сете мне удалось сохранять спокойствие, хотя я себя не очень хорошо чувствовал.

В финале против Дель Потро будет очень интересный матч. Я с нетерпением жду этого. Думаю, что это будет действительно трудный матч», — приводит слова Басилашвили пресс-служба АТР.

На счету Басилашвили на данный момент один титул, завоёванный в 2018 году в Гамбурге. С дель Потро грузинский теннисист играл в прошлом году в Шанхае и уступил — 2:6, 6:3, 4:6.