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Дель Потро в двух сетах проиграл Басилашвили в финале Открытого чемпионата Китая

Дель Потро в двух сетах проиграл Басилашвили в финале Открытого чемпионата Китая
Теннис / ATP

В финале турнира в Пекине (Китай) с призовым фондом более $ 3 млн аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный под первым номером, уступил представителю Грузии Николозу Басилашвили со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Дель Потро выполнил 11 эйсов, ни разу не ошибся на своей подаче и не сделал ни одного брейка. Его соперник трижды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

Теперь в активе Басилашвили два выигранных титула ATP. В 2018 году 26-летний грузин одержал победу на турнире в Гамбурге.

В 2017 году победителем Открытого чемпионата Китая стал испанец Рафаэль Надаль. Первая ракетка мира пропустил текущий розыгрыш из-за травмы колена.

07 октября 2018 года, воскресенье. 14:40 МСК
Пекин (м). Финал
Матч окончен
Хуан-Мартин дель Потро
Хуан-Мартин дель Потро
4
Аргентина
4:6
4:6
 
Николоз Басилашвили
Николоз Басилашвили
34
Грузия
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