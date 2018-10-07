Дель Потро в двух сетах проиграл Басилашвили в финале Открытого чемпионата Китая

В финале турнира в Пекине (Китай) с призовым фондом более $ 3 млн аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный под первым номером, уступил представителю Грузии Николозу Басилашвили со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Дель Потро выполнил 11 эйсов, ни разу не ошибся на своей подаче и не сделал ни одного брейка. Его соперник трижды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

Теперь в активе Басилашвили два выигранных титула ATP. В 2018 году 26-летний грузин одержал победу на турнире в Гамбурге.

В 2017 году победителем Открытого чемпионата Китая стал испанец Рафаэль Надаль. Первая ракетка мира пропустил текущий розыгрыш из-за травмы колена.