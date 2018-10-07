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Видеообзор финального матча на турнире в Пекине дель Потро — Басилашвили

Видеообзор финального матча на турнире в Пекине дель Потро — Басилашвили
Теннис / ATP

Представляем видеообзор финального матча турнира в Пекине (Китай) с призовым фондом более $ 3 млн, в котором аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный под первым номером, в двух сетах уступил представителю Грузии Николозу Басилашвили со счётом 4:6, 4:6.

За 1 час 41 минуту, которые продолжался матч, Басилашвили трижды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Дель Потро выполнил 11 эйсов, ни разу не ошибся на своей подаче и не сделал ни одного брейка.

Басилашвили завоевал второй титул на турнирах ATP. Ранее в 2018 году 26-летний грузин одержал победу на турнире в Гамбурге.

В 2017 году победителем Открытого чемпионата Китая стал испанец Рафаэль Надаль. Первая ракетка мира пропустил текущий розыгрыш из-за травмы колена.

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