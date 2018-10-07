Басилашвили: завоевать титул в Пекине — это много значит для меня

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал победу над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (6:4, 6:4) в финале турнира в Пекине, принесшую ему второй титул АТР.

«Я был в очень хорошей форме на этом турнире, отлично чувствовал себя на корте. При этом я видел, что Хуан не очень здоров, но он не раз ставил меня в очень трудное положение. Мне пришлось много поработать, чтобы выиграть. В решающие моменты я сыграл хорошо. Мне очень понравился этот матч. Завоевать титул в Пекине — это много значит для меня, это один из лучших турниров.

В этом году я провёл очень хороший сезон, особенно в последние три-четыре месяца. Я стал играть гораздо лучше, за что спасибо моему тренеру, мы с ним видим большую разницу», — приводит слова Басилашвили пресс-служба АТР.