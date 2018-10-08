Медведев поднялся на 19-ю позицию в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 8 октября южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на седьмую строчку.
Россиянин Даниил Медведев, ставший победителем турнира в Токио, расположился на 19-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 8 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 6445.
3 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5210.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 4800.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4410.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3815.
7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3540.
8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3525.
9 (9). Джон Иснер (США) — 2930.
10 (10). Кей Нисикори (Япония) — 2820.
…
19 (26). Даниил Медведев (Россия) — 1707…
23 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1585…
69 (69). Андрей Рублёв (Россия) — 695…
93 (90). Евгений Донской (Россия) — 537.