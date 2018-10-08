В обновлённом рейтинге ATP от 8 октября южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на восьмую строчку. Россиянин Даниил Медведев, ставший победителем турнира в Токио, расположился на 22-й позиции. 22-й летний уроженец Москвы стал первой ракеткой России.
Рейтинг ATP. 8 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8260.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 6130.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4755.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4535.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825.
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3640.
9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3620.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3380.
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22 (32). Даниил Медведев (Россия) — 1762...
27 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605...
73 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 750.
Медведев поднялся на 22-ю строчку в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России