Медведев поднялся на 22-ю строчку в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России

В обновлённом рейтинге ATP от 8 октября южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на восьмую строчку. Россиянин Даниил Медведев, ставший победителем турнира в Токио, расположился на 22-й позиции. 22-й летний уроженец Москвы стал первой ракеткой России.



Рейтинг ATP. 8 октября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8260.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900.

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 6130.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4755.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4535.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825.

8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3640.

9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3620.

10 (10). Джон Иснер (США) — 3380.

…

22 (32). Даниил Медведев (Россия) — 1762...

27 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605...

73 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 750.