Севастова: в финале я допустила больше ошибок, чем нужно

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала своё поражение в финале турнира в Пекине (Китай) от представительницы Дании Каролины Возняцки со счётом 3:6, 3:6.

«Думаю, в начале матча Каролина играла очень уверенно. Во втором сете у меня были шансы. Может быть, я даже могла его выиграть. Но в целом Возняцки действовала стабильнее. Она не делала подарков на корте. Возможно, иногда я была не так стабильна в концовках розыгрышей. Это и стало решающим. Я допустила больше ошибок, чем нужно», — приводит слова Севастовой официальный сайт тура.

На минувшей неделе Возняцки квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 21 по 28 октября. Вторая ракетка мира является действующей победительницей этих соревнований.