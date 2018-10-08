Возняцки поднялась на 3-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Соболенко — на 10-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 8 октября датчанка Каролина Возняцки поднялась на третью строчку, американка Слоан Стивенс — на шестую, а представительница Беларуси Арина Соболенко — на 10-ю.

Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 14-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 8 октября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921.

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5375.

3 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 5086.

4 (3). Наоми Осака (Япония) — 4740.

5 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255.

6 (7). Слоан Стивенс (США) — 3943.

7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 3850.

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3720.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3710.

10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3145.

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14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2900...

28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1602…

50 (50). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1031…

57 (55). Екатерина Макарова (Россия) — 972…

83 (81). Евгения Родина (Россия) — 699...

88 (86). Анастасия Потапова (Россия) — 655...

93 (91). Анна Блинкова (Россия) — 619…

99 (97). Светлана Кузнецова (Россия) — 582.