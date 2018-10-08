Возняцки поднялась на 3-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Соболенко — на 10-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 8 октября датчанка Каролина Возняцки поднялась на третью строчку, американка Слоан Стивенс — на шестую, а представительница Беларуси Арина Соболенко — на 10-ю.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 14-й позиции.
Чемпионская гонка WTA. 8 октября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5375.
3 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 5086.
4 (3). Наоми Осака (Япония) — 4740.
5 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255.
6 (7). Слоан Стивенс (США) — 3943.
7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 3850.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3720.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3710.
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3145.
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14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2900...
28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1602…
50 (50). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1031…
57 (55). Екатерина Макарова (Россия) — 972…
83 (81). Евгения Родина (Россия) — 699...
88 (86). Анастасия Потапова (Россия) — 655...
93 (91). Анна Блинкова (Россия) — 619…
99 (97). Светлана Кузнецова (Россия) — 582.