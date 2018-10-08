Александрова и Блинкова вышли в основную сетку турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в основную сетку турнира в Линце (Австрия). В финале квалификации она в двух партиях разгромила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу (11) со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 45 минут.

Екатерина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

Россиянка Анна Блинкова (6) в решающем раунде отборочных соревнований разгромила чешку Кристину Плишкову (7) со счётом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 46 минут.

Имена соперниц россиянок по первого кругу станут известны по окончании всех матчей квалификации. Турнир завершится 14 октября.