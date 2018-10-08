Александрова и Блинкова узнали своих соперниц в первом круге турнира в Линце

Стало известно, с кем российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Блинкова сыграют на старте турнира в Линце (Австрия).

Ранее обе спортсменки успешно прошли квалификацию. В решающем матче отбора Александрова в двух партиях разгромила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:1, 6:0. Блинкова за 46 минут легко обыграла Кристину Плишкову из Чехии — 6:1, 6:2.

В основной сетке соревнований первой соперницей Александровой станет чешка Катержина Синякова, посеянная под девятым номером. Блинкова в первом круге сразится с представительницей Германии Татьяной Марией, информирует пресс-служба WTA.

Также на турнире в Линце, который завершится 14 октября, выступают ещё две россиянки — Анастасия Павлюченкова и Маргарита Гаспарян.