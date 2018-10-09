Поражения Рублёва, Раонича и Кирьоса — в обзоре игр 1-го круга турнира в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он в двух партиях уступил представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 4:6.

Канадец Милош Раонич (14) уступил американцу Маккензи Макдональду (Q) со счётом 3:6, 7:5, 3:6. Австралиец Ник Кирьос проиграл американцу Брэдли Клану (Q) — 6:4, 4:6, 3:6.

Хорват Борна Чорич (13) одолел швейцарца Стэна Вавринку (WC) со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Американец Сэм Куэрри оказался сильнее аргентинца Диего Шварцмана (9) со счётом 6:3, 6:4. Грек Стефанос Циципас (10) одолел француза Гаэля Монфиса — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

Видеообзор матчей первого круга турнира в Шанхае доступен на «Чемпионате».



Рублёв проиграл Баутисте-Агуту в первом круге «Мастерса» в Шанхае