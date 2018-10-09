Эдмунд победил Краиновича, Кукушкин — Рамос-Виньоласа на старте турнира в Шанхае

Британский теннисист Кайл Эдмунд, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 11-м номером, вышел во второй круг, в двух партиях обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Эдмунд 11 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Эдмунд поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи.

Шанхай. Мужчины. Первый круг

Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:4, 6:2.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.