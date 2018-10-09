Стосур не реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов и уступила Хибино в Гонконге

Австралийская теннисистка Саманта Стосур не смогла пробиться во второй круг турнира в Гонконге, в двух партиях проиграв представительнице Японии Нао Хибино, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Саманта 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Хибино поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 1) — Присцилла Хон (Австралия, WC).

Гонконг. Женщины. Первый круг

Лесли Керкхове (Нидерланды, Q) — Бибиан Схофс (Нидерланды, Q) — 6:4, 6:0.

Турнир завершится 14 октября.

Ван Цян стартовала на турнире в Гонконге с разгромной победы