Стосур не реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов и уступила Хибино в Гонконге

Австралийская теннисистка Саманта Стосур не смогла пробиться во второй круг турнира в Гонконге, в двух партиях проиграв представительнице Японии Нао Хибино, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.
Саманта 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Хибино поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 1) — Присцилла Хон (Австралия, WC).
Гонконг. Женщины. Первый круг
Лесли Керкхове (Нидерланды, Q) — Бибиан Схофс (Нидерланды, Q) — 6:4, 6:0.
Турнир завершится 14 октября.
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