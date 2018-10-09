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Стосур не реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов и уступила Хибино в Гонконге

Стосур не реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов и уступила Хибино в Гонконге
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Саманта Стосур не смогла пробиться во второй круг турнира в Гонконге, в двух партиях проиграв представительнице Японии Нао Хибино, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Саманта 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Хибино поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 1) — Присцилла Хон (Австралия, WC).

Гонконг. Женщины. Первый круг
Лесли Керкхове (Нидерланды, Q) — Бибиан Схофс (Нидерланды, Q) — 6:4, 6:0.

Турнир завершится 14 октября.

09 октября 2018 года, вторник. 12:40 МСК
Гонконг. 1-й круг
Матч окончен
Саманта Стосур
Саманта Стосур
Австралия
3:6
3:6
 
Нао Хибино
Нао Хибино
Япония
09 октября 2018 года, вторник. 13:05 МСК
Гонконг. 1-й круг
Матч окончен
Бибиан Схофс
Бибиан Схофс
Нидерланды
4:6
0:6
 
Лесли Керкхове
Лесли Керкхове
Нидерланды
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