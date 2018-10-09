Шмидлова и Ларссон победили на старте турнира в Линце, Кырстя выбыла

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова, пробившаяся в основную сетку турнира в Линце (Австрия) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Франции Фиону Ферро (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
Шмидлова 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Линце Шмидлова поспорит с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.
Линц. Женщины. Первый круг
Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:4, 6:2.
Юханна Ларссон (Швеция) — Стефани Фёгель (Швейцария) — 6:2, 4:6, 6:4.
Турнир завершится 14 октября.
09 октября 2018 года, вторник. 13:40 МСК
Линц. 1-й круг
Матч окончен
Анна Шмидлова
6:2
6:3
Фиона Ферро
09 октября 2018 года, вторник. 12:05 МСК
Линц. 1-й круг
Матч окончен
Сорана Кырстя
4:6
2:6
Хиль Белен Тайхман
09 октября 2018 года, вторник. 12:10 МСК
Линц. 1-й круг
Матч окончен
Юханна Ларссон
6:2
4:6
6:4
Стефани Фёгель
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