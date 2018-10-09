Шмидлова и Ларссон победили на старте турнира в Линце, Кырстя выбыла

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова, пробившаяся в основную сетку турнира в Линце (Австрия) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Франции Фиону Ферро (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Шмидлова 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Линце Шмидлова поспорит с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.

Линц. Женщины. Первый круг

Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:4, 6:2.

Юханна Ларссон (Швеция) — Стефани Фёгель (Швейцария) — 6:2, 4:6, 6:4.

Турнир завершится 14 октября.