Блинкова проиграла Марии в первом круге турнира в Линце

Российская теннисистка Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку турнира в Линце (Австрия) через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Германии Татьяне Марии со счётом 6:2, 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Блинкова дважды подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Мария поспорит с победительницей поединка Юлия Гёргес (Германия, 1) — Андреа Петкович (Германия, WC).

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.