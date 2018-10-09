Джокович: я уже не тот игрок, что был 5, 6 или 7 месяцев назад

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, прокомментировал победу в своём стартовом матче над представителем Франции Жереми Шарди со счётом 6:3, 7:5.

«Я очень благодарен за то, что могу играть на высоком уровне. Думаю, я близок к своей лучшей форме, но понятие „лучшая форма“ для меня меняется день ото дня. Я всегда могу стремиться к лучшему в каждый конкретный день. Сегодня было близко к этому», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Джокович поспорит с победителем матча Марко Чеккинато (Италия) — Чхун Хён (Южная Корея).

«Оба этих теннисиста обыгрывали меня в наших предыдущих встречах. Но я уже не тот игрок, что был 5, 6 или 7 месяцев назад. Надеюсь, исход поединка будет другим», — сказал Новак.

Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, победив Шарди