Гаспарян: после победы в Ташкенте я больше уверена в себе

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Линце (Австрия). Её соперница по стартовому матчу — Моника Пуиг из Пуэрто-Рико — проиграла первый сет со счётом 2:6, после чего решила отказаться от дальнейшей борьбы из-за травмы.

«В первую очередь хочу сказать, что мне очень жаль Монику. Она прекрасная теннисистка, но, к сожалению, такие вещи случаются. Я здорово играла в первом сете. Соперница оказывала серьёзное сопротивление, но я смогла справиться. Рада, что прошла дальше.

Я отлично себя чувствую сейчас, особенно после победы в Ташкенте. Теперь я более уверена в себе и всегда стремлюсь играть хорошо. От завоевания титула в Ташкенте остались потрясающие ощущения. Конечно, это особенное событие для меня. Но теперь я концентрируюсь на каждом матче и гейме, потому что все турниры очень важны для меня", — цитирует Гаспарян официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Гаспарян поспорит с победительницей поединка Барбара Хаас (Австрия) — Кики Бертенс (Нидерланды).

«Я никогда раньше не играла с Кики. Это будет интересный матч в любом случае, так как обе теннисистки очень сильны. Я просто надеюсь показать свой лучший теннис в предстоящей встрече», — сказала Гаспарян.