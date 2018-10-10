14 эйсов помогли Андерсону победить Кукушкина во втором круге турнира в Шанхае

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под седьмым номером, вышел в третий круг, в двух партиях обыграв представителя Казахстана Михаила Кукушкина, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Андерсон 14 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Кукушкина 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Андерсон поспорит с греком Стефаносом Циципасом (10).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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