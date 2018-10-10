Надаль предложил кров в своей академии пострадавшим от наводнения на Мальорке

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на наводнение, которое произошло на Мальорке. В результате разгула стихии в муниципалитете Сан-Лоренсо погибли не менее пяти человек. Причиной наводнения стали затянувшиеся проливные дожди.

Пять человек числятся пропавшими без вести. Из-за наводнения около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома.

«Печальный день на Мальорке. Мои соболезнования жертвам наводнения в Сан-Лоренсо. Как мы уже предлагали накануне, вы можете воспользоваться тренировочным комплексом Академии тенниса Надаля, чтобы получить кров», — написал в своём «твиттере» Надаль.

Отметим, что Надаль родился на Мальорке, в городе Манакор. Спортсмен часто проводит отпуск в родном городе. Он неоднократно признавался, что любит плавать на лодке у Балеарских островов.