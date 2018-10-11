Навратилова: Осака будет одним из главных фаворитов в Сингапуре

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова прокомментировала попадание на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре японки Наоми Осаки, которая в 2018 году выиграла турнир в Индиан-Уэллсе и US Open.

«История Осаки — главная в этом сезоне, потому что она взялась из ниоткуда и так быстро взлетела на вершину, выиграв титулы в Индиан-Уэллсе и на US Open. Она будет одним из главных фаворитов в Сингапуре.

Также важно, что в одиночном разряде сыграет представительница Азии. Теперь целой части света есть, за кого болеть", — написала Навратилова в своей колонке на официальном сайте WTA.

На Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт с 21 по 28 октября, также квалифицировались Симона Халеп, Анжелика Кербер, Петра Квитова и Каролина Возняцки.

Осака стала 4-й ракеткой мира, Соболенко — 11-й