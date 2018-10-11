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Андерсон победил Циципаса и сыграет с Джоковичем в 1/4 финала турнира в Шанхае

Андерсон победил Циципаса и сыграет с Джоковичем в 1/4 финала турнира в Шанхае
Теннис / ATP

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под седьмым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (10) со счётом 6:4, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Андерсон 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Циципаса 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Андерсон поспорит с сербом Новаком Джоковичем, получившим второй номер посева.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

11 октября 2018 года, четверг. 10:00 МСК
Шанхай. 3-й круг
Матч окончен
Кевин Андерсон
Кевин Андерсон
8
ЮАР
6:4
   7
7:6
1   
 
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
15
Греция
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