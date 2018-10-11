Джокович: звание первой ракетки мира — моя главная цель на концовку сезона

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, прокомментировал победу в третьем круге над представителем Италии Марко Чеккинато (16) со счётом 6:4, 6:0.

«Я очень доволен тем, как аккуратно и эффективно использовал свою подачу в прошедших двух матчах. Это очень важно. Я вынуждал соперника выполнять дополнительные удары и действовал агрессивно, когда это было необходимо. Второй сет получился идеальным. Я очень рад, что завершил матч именно так.

Я буду стараться делать всё, что в моих силах, чтобы вновь стать первой ракеткой мира. Пожалуй, это моя главная цель на концовку сезона», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований Новак, занимающий третью строчку в рейтинге ATP, поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

Джокович победил Чеккинато в 1/8 финала турнира в Шанхае, выиграв второй сет 6:0