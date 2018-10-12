А. Зверев: все мои мысли — о жителях Мальорки, не только о Рафе

Немецкий теннисист Александр Зверев выразил свои соболезнования пострадавшим от наводнения на Мальорке. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 12 человек. Испанец Рафаэль Надаль предложил всем пострадавшим разместиться в своей теннисной академии. Сам теннисист также принял участие в устранении последствий наводнения.



«Я много раз был на Мальорке. Я молюсь о вас, ребята, все мои мысли — о жителях Мальорки, не только о Рафе. Надеюсь, вы сможете поскорее оправиться от этого бедствия. Держитесь», — сказал Зверев в своём видеообращении.



Накануне Рафаэль Надаль, его дядя Тони Надаль и тренер Карлос Мойя вместе с игроками из теннисной академии Рафы Надаля на Мальорке собрались на корте и почтили память погибших минутой молчания.

Сегодня, 12 октября, в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) Зверев сыграет с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом.

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