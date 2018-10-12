Гарсия на отказе Мартич вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под вторым номером, вышла в полуфинал. Её соперница по четвертьфинальному поединку представительница Хорватии Петра Мартич, получившая шестой номер посева, отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:1 из-за травмы. Теннисистки провели на корте 34 минуты.



За выход в финал соревнований в Тяньцзине 24-летняя уроженка Сен-Жермэн-ан-Лэ поспорит с победительницей противостояния Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 5) — Элисе Мертенс (Бельгия, 3).



Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

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