Федерер в двух сетах победил Нисикори в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под первым номером, вышел в полуфинал, в двух партиях обыграв представителя Японии Кея Нисикори, получившего восьмой номер посева, со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.



Уроженец Базеля 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в Шанхае Федерер поспорит с хорватом Борной Чоричем (13).



Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

Чорич победил Эбдена и может сыграть с Федерером в полуфинале турнира в Шанхае