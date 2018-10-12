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Федерер в двух сетах победил Нисикори в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае

Федерер в двух сетах победил Нисикори в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под первым номером, вышел в полуфинал, в двух партиях обыграв представителя Японии Кея Нисикори, получившего восьмой номер посева, со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Уроженец Базеля 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Шанхае Федерер поспорит с хорватом Борной Чоричем (13).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

12 октября 2018 года, пятница. 15:10 МСК
Шанхай. 1/4 финала
Матч окончен
Роджер Федерер
Роджер Федерер
2
Швейцария
6:4
   7
7:6
4   
 
Кей Нисикори
Кей Нисикори
12
Япония
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