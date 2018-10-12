Джокович: в Китае — одни из лучших фанатов тенниса

Сербский теннисист Новак Джокович после победы в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае над представителем ЮАР Кевином Андерсоном (7:6 (7:1), 6:3) рассказал, что получает удовольствие от игры в Китае.

«Я действительно думаю, что здесь одни из лучших теннисных фанатов в мире. Они очень преданы, отлично поддерживают. Они дарят мне свою любовь, ценят, что я здесь играю.

Конечно, я хочу отблагодарить их за эту поддержку своей удачной игрой. В то же время я пытаюсь находить время, чтобы встречаться с ними за пределами корта», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Шанхае Джокович встретится с немцем Александром Зверевым.

Призовой фонд соревнований превышает $ 7 млн.