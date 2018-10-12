Федерер: очень рад, что в Шанхай со мной приехала моя семья

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы в четвертьфинале турнира в Шанхае (Китай) над японцем Кеем Нисикори рассказал о роли поддержки со стороны членов семьи. Федерер признался, что приезд семьи в Шанхай помогает ему на корте.

«Думаю, в этом году здесь всё иначе, потому что со мной приехала семья. Мирка (супруга Федерера. – Прим. «Чемпионата») не была здесь уже десять лет. Понятно, что дети здесь никогда не были.

Учитывая это, нахождение в Шанхае получается совершенно иным в этот раз. В прежние годы я вставал и сразу уходил, возвращался в пустой номер — и всё.

Я очень рад, что мне удалось выйти на хороший уровень игры. Надеюсь, что продолжу здесь, в Шанхае, в том же духе.

Очень приятно, что дети находятся здесь. Так здорово слушать про их приключения в Шанхае! Естественно, я сам сильно занят, мне не до развлечений, да и турнир проходит вдали от центра города. Поэтому я успеваю только играть и спать. Но очень здорово, что я здесь с семьёй», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.