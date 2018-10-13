Кар. Плишкова отдала Бачински всего три гейма в полуфинале турнира в Тяньцзине

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под первым номером, вышла в финал, в двух партиях уверенно обыграв представительницу Швейцарии Тимю Бачински со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 1 минуту.



Каролина 1 раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка. Взять подачу соперницы Бачински шансов не имела.



За главный трофей соревнований Плишкова поспорит с французской теннисисткой Каролин Гарсией (2).



Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).