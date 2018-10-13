Ван Цян обыграла Мугурусу и сыграет с Ястремской в финале турнира в Гонконге

Китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на турнире в Гонконге под шестым номером, вышла в финал, в трёх партиях обыграв представительницу Испании Гарбинье Мугурусу – 6:7 (5:7), 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.



Представительнице Китая 11 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.



За главный трофей соревнований Ван Цян поспорит с 18-летней украинкой Даяной Ястремской.



Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).