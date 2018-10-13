Поражение Федерера и победа Джоковича — в обзоре полуфинальных матчей в Шанхае

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 13-м номером, вышел в финал, обыграв вторую ракетку мира Роджера Федерера из Швейцарии – 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

В другом полуфинальном матче серб Новак Джокович, получивший второй номер посева, в двух сетах одолел представителя Германии Александра Зверева (4) – 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В борьбе за главный трофей сразятся победитель 14 ТБШ Джокович и Чорич, выигравший два турнира ATP в одиночном разряде. В прошлогоднем финале Федерер взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 6:4, 6:3.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».