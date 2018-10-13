Победа Ястремской и поражение Мугурусы — в обзоре полуфинальных игр в Гонконге

Украинка Даяна Ястремская поборется за титул в Гонконге. В 1/2 финала она в двух партиях обыграла представительницу Китая Чжан Шуай (9) со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. 18-летняя теннисистка впервые в карьере пробилась в финал турнира категории WTA.

В другом полуфинале китаянка Ван Цян, посеянная под шестым номером, в трёх сетах взяла верх над Гарбинье Мугурусой из Испании – 6:7 (5:7), 6:4, 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа 42 минуты.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».