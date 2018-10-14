А. Зверев: сейчас уровень игры Джоковича выше, чем когда-либо

Немецкий теннисист Александр Зверев дал свой комментарий после поражения от серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Шанхае (Китай) со счётом 2:6, 1:6.



«Я дошёл до полуфинала в Шанхае и очень доволен. Но сегодняшний матч был странным, я много ошибался и был далёк от своей лучшей игры.



Думаю, Джокович является лучшим теннисистом в мире. Наверное, сейчас его уровень выше, чем когда-либо», — цитирует Зверева AFP.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В борьбе за главный трофей Джокович сразится с представителем Хорватии Борной Чоричем, выигравшим два турнира ATP в одиночном разряде. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 6:4, 6:3.