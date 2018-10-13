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Джокович разгромил Зверева в 1000-м матче в карьере и вышел в финал Шанхая

Джокович разгромил Зверева в 1000-м матче в карьере и вышел в финал Шанхая
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, вышел в финал, в двух партиях уверенно обыграв представителя Германии Александра Зверева (4) – 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Уроженец Белграда совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Подачами навылет Джокович не отметился. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За главный трофей соревнований Джокович поспорит с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Борна Чорич (Хорватия, 13).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

13 октября 2018 года, суббота. 11:35 МСК
Шанхай. 1/2 финала
Матч окончен
Александр Зверев
Александр Зверев
5
Германия
2:6
1:6
 
Новак Джокович
Новак Джокович
3
Сербия
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