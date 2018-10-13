Джокович разгромил Зверева в 1000-м матче в карьере и вышел в финал Шанхая

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, вышел в финал, в двух партиях уверенно обыграв представителя Германии Александра Зверева (4) – 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.



Уроженец Белграда совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Подачами навылет Джокович не отметился. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



За главный трофей соревнований Джокович поспорит с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Борна Чорич (Хорватия, 13).



Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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