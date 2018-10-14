Гарсия оказалась сильнее Каролины Плишковой в финале турнира в Тяньцзине

В финале турнира в Тяньцзине (Китай) француженка Каролин Гарсия, посеянная под вторым номером, в двух сетах нанесла поражение Каролине Плишковой (1) из Чехии со счётом 7:6 (9:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Плишкова выполнила 8 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 6 возможных. Её соперница 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 2 брейка.

В 2018 году Гарсия впервые сыграла в финале турнира WTA. Для 26-летней уроженки Лоуни этот финал стал третьим в текущем сезоне.

Призовой фонд турнира в Тяньцзине составил $ 750 тыс. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 7:6 (10:8).