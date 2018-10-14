Вихлянцева: если выиграла с такой игрой во втором сете, значит, всё хорошо

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала успешный старт в квалификации «ВТБ Кубка Кремля», где 109 ракетка мира в двух сетах обыграла свою соотечественницу Полину Монову со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

«Как прошёл первый матч? Нормально. Первый сет удачно сложился, потом было немножко нервно, Полина Монова начала играть хорошо. Я повела 2:0, затем немного расслабилась, а потом, когда проигрывала, уже собралась. Такие «качели» были во втором сете. Но ничего, выиграла, а это самое главное. Если я смогла выиграть с такой игрой во втором сете, значит, это хорошо.

Воспоминания от прошлогоднего турнира, где я дошла до полуфинала? Одновременно и хорошие, и не очень — из-за травмы кисти, которую я тогда получила. Я была довольна результатом — тем, как закончила тот год. Я знаю, что этот турнир в последний раз проходит в «Олимпийском». Я не так много играла здесь – всего четыре раза, два из них в квалификации, но для меня выступление на турнире с историей очень многое значит. Я всегда его по телевизору смотрела. Когда ты играешь, участвуешь, то понимаешь, что всё, о чём ты думаешь, может сбыться", — цитирует Вихлянцеву пресс-служба турнира.

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» завершится в Москве 21 октября.