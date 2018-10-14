Кубот и Мело взяли верх над Марреем и Суаресом в финале «Мастерса» в Шанхае

В Шанхае (Китай) завершился финал турнира в парном разряде, где дуэт Лукаш Кубот (Польша)/Марсело Мело (Бразилия) обыграл британца Джейми Маррея и Бруно Суареса из Бразилии со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. За это время теннисисты ни разу не подали навылет и допустили по 3 двойные ошибки. В активе Маррея и Суареса ни одного реализованного брейк-пойнта, в то время как их соперники записали в актив 3 брейка.

За выигрыш «Мастерса» в Шанхае Кубот и Мело получат более $ 400 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков.

В финале одиночного разряда в борьбе за титул скрестят ракетки серб Новак Джокович и представитель Хорватии Борна Чорич. Турнир в Шанхае с призовым фондом $ 7 086 700 заканчивается 14 октября.