Рублёв: по матчу с Кирьосом сказать нечего, буду играть

Российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги жеребьёвки основной сетки турнира «ВТБ Кубок Кремля», где в первом круге ему предстоит сразиться с австралийцем Ником Кирьосом, который получил от организаторов «уайлд-кард».

«У кого-то сложные соперники, у кого-то проще, по моему матчу нечего сказать, буду играть.

В данной категории турниров правильно, что сеяные не играют с самого начала. У них есть время подготовиться", — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Кубок Кремля завершится 21 октября 2018 года. Первым номером посева стал представитель Италии Марко Чеккинато. В прошлогоднем финале Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

В первом круге Кубка Кремля Рублёв сразится с Кирьосом, Донской — с Кукушкиным