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Соболенко снялась с Кубка Кремля из-за болезни

Соболенко снялась с Кубка Кремля из-за болезни
Теннис / Кубок Кремля

Пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля» сообщила, что белорусская теннисистка Арина Соболенко не примет участия в предстоящем турнире.

20-летняя спортсменка решила сняться с соревнований по болезни, её место займёт «лаки-лузер».

14 октября в Москве прошла жеребьёвка основной сетки Кубка Кремля. Первой ракеткой турнира стала румынка Симона Халеп, второй номер посева получила Каролина Плишкова из Чехии, третий — американка Слоан Стивенс, четвёртый — представительница Нидерландов Кики Бертенс. Эти теннисистки вступят в борьбу со второго круга.

Ранее стало известно, что в финальном раунде квалификации выступят четыре россиянки — Вера Звонарёва, Ирина Хромачёва, Виталия Дьяченко и Наталья Вихлянцева.

«ВТБ Кубок Кремля» завершится 21 октября. Действующей победительницей турнира является немка Юлия Гёргес.

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