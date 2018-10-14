Соболенко снялась с Кубка Кремля из-за болезни

Пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля» сообщила, что белорусская теннисистка Арина Соболенко не примет участия в предстоящем турнире.

20-летняя спортсменка решила сняться с соревнований по болезни, её место займёт «лаки-лузер».

14 октября в Москве прошла жеребьёвка основной сетки Кубка Кремля. Первой ракеткой турнира стала румынка Симона Халеп, второй номер посева получила Каролина Плишкова из Чехии, третий — американка Слоан Стивенс, четвёртый — представительница Нидерландов Кики Бертенс. Эти теннисистки вступят в борьбу со второго круга.

Ранее стало известно, что в финальном раунде квалификации выступят четыре россиянки — Вера Звонарёва, Ирина Хромачёва, Виталия Дьяченко и Наталья Вихлянцева.

«ВТБ Кубок Кремля» завершится 21 октября. Действующей победительницей турнира является немка Юлия Гёргес.