Директор турнира в Вене: Надаль ещё не готов к игре

Директор турнира в Вене (Австрия) Хервиг Штрака рассказал, что первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не примет участие в соревнованиях. По словам функционера, организаторы турнира поддерживали связь с Надалем, но тот не успел восстановиться после травмы, полученной во время US Open.

«Я говорил по телефону с Надалем почти каждый день. К сожалению, хороших новостей нет. Надаль ещё не готов участвовать в турнирах. Он бы хотел приехать в Вену, но его физическое состояние ещё не позволяет сделать это.

Если вы знаете Надаля, то в курсе, что он будет выступать на турнире только в случае готовности на сто процентов.

Сейчас мы интенсивно ведём переговоры с Новаком Джоковичем. Мы бы хотели, чтобы болельщики увидели на турнире настоящую звезду», — цитирует Штраку Tennis World USA.