Александрова вошла в топ-100 в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 15 октября лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 14-й строчке. Её соотечественница Екатерина Александрова, уступившая в финале турнира в Линце (Австрия) итальянке Камиле Джорджи со счётом 3:6, 1:6, вошла в топ-100 и заняла 88-ю позицию.

18-летняя украинка Даяна Ястремская, выигравшая турнир в Гонконге, поднялась на 63-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 15 октября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921.

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5375.

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5086.

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4740.

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4255.

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 3943.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3850.

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3840.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3710.

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3145.

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14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2900...

29 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1602…

46 (50). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1090…

58 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 972…

63 (97). Даяна Ястремская (Украина) — 870...

85 (83). Евгения Родина (Россия) — 699...

88 (117). Екатерина Александрова (Россия) — 672...

90 (88). Анастасия Потапова (Россия) — 655...

96 (93). Анна Блинкова (Россия) — 624.

Кар. Плишкова стала 5-й ракеткой мира, Александрова — 87-й