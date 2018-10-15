Кар. Плишкова стала 5-й ракеткой мира, Александрова — 87-й

В обновлённом рейтинге WTA от 15 октября чешская теннисистка Каролина Плишкова поднялась на пятую строчку.

Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 14-й позиции. Её соотечественница Екатерина Александрова, проигравшая в финале турнира в Линце (Австрия) итальянке Камиле Джорджи со счётом 3:6, 1:6, вошла в топ-100 и расположилась на 87-й позиции.

18-летняя украинка Даяна Ястремская, выигравшая турнир в Гонконге, заняла 66-ю строчку.

Рейтинг WTA. 15 октября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7421.

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6461.

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5400.

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4740.

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465.

6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4350.

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4255.

8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4022.

9 (9). Юлия Гёргес (Германия) — 3785.

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740.

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14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3150...

30 (26). Мария Шарапова (Россия) — 1603...

40 (35). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1220…

61 (61). Екатерина Макарова (Россия) — 972…

66 (102). Даяна Ястремская (Украина) — 870...

85 (85). Евгения Родина (Россия) — 720…

87 (119). Екатерина Александрова (Россия) — 696...

94 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 656...

99 (98). Анна Блинкова (Россия) — 624.