Жабер вышла в основную сетку Кубка Кремля

Представительница Туниса Онс Жабер (4) вышла в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля». В финале квалификации она в двух партиях обыграла Валентини Грамматикопулу из Греции со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Жабер трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

Имя первой соперницы 24-летней уроженки Ксар-Хеллаля в основной сетке Кубка Кремля станет известно по окончании всех матчей квалификации.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.