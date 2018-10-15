Халеп — о скандале в финале US Open: это было уже давно, я всё сказала раньше

Румынская теннисистка Симона Халеп на пресс-конференции в рамках турнира «ВТБ Кубок Кремля» отказалась комментировать поведение американки Серены Уильямс в финале женского US Open 2018. В той встрече уроженка Сагинау проиграла японке Наоми Осаке.

Поединок завершился скандалом. Арбитр на вышке Карлос Рамос снял гейм с Уильямс во втором сете. Уроженка Сагинау сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи.

«US Open прошёл уже давно, я не хотела бы ещё давать комментарии на этот счёт. Я раньше сказала всё, что хотела. Что касается ситуации с запретом на выход тренеров на корт на турнирах „Большого шлема“, то для меня большой разницы нет. Но могу отметить, что подсказки тренера действительно помогают», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Симона также не стала говорить о том, как в Румынии относятся к скандалу вокруг бывшей первой ракетки мира и экс-капитану сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе. В 2017 году он был отстранён от участия в командных соревнованиях под эгидой Международной теннисной федерации до декабря 2020 года. Причиной такого решения стало оскорбительное поведение Настасе в адрес британских теннисисток и капитана сборной Великобритании Энн Кеотавонг.

«Этой проблеме уже год. Я не хочу комментировать это. Скандал случился уже давно. Нужно уважать правила», — сказала Халеп.