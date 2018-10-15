Хромачёва не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Сербии Нина Стоянович не смогли пробиться в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях проиграли француженке Кристине Младенович и Галине Воскобоевой из Казахстана со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 48 минут.

Хромачёва и Стоянович 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и взяли 2 гейма на подаче соперниц. На счету Младенович и Воскобоевой 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Кристина и Галина поспорят с победительницами матча Оксана Калашникова (Грузия) / Деми Схурс (Нидерланды, 4) — Хэрриет Дарт (Великобритания) / Анастасия Потапова (Россия).