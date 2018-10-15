Богдан снялась с Кубка Кремля в паре, Дорошина и Монова сыграют в основной сетке

Румынская теннисистка Ана Богдан снялась с турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде из-за травмы правой руки. На соревнованиях в Москве она должна была выступить в дуэте с представительницей Сербии Александрой Крунич.
В матче первого круга они должны были сыграть с румынками Ириной Бегу и Михаэлой Бузэрнеску, посеянными под первым номером.
В сетке турнира Богдан и Крунич заменят российские теннисистки Ольга Дорошина и Полина Монова, которые были первыми в списке запасных.
В 2017 году победительницами Кубка Кремля в парном разряде стали венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова. В финале они одолели американку Николь Меликар и британку Анну Смит со счётом 6:2, 3:6, [10:3].
Кубок Кремля 2018 года завершится 20 октября.
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