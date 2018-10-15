10 эйсов помогли Поспишилу обыграть Майера на старте турнира в Антверпене

Канадский теннисист Вашек Поспишил уверенно вышел во второй круг турнира в Антверпене (Бельгия), взяв верх над представителем Аргентины Леонардо Майером со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Поспишил 10 раз подал навылет и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Его соперник выполнил 5 эйсов и не сделал ни одного брейка. Кроме того оба спортсмена не допускали двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал соревнований Поспишил поборется со своим соотечественником Милошем Раоничем, посеянным под третьим номером.

Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5.