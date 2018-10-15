Веселы и Макдональд вышли во второй круг турнира в Антверпене

Чешский теннисист Иржи Веселы стал участником второго раунда турнира в Антверпене (Бельгия). На старте соревнований он одолел испанца Хауме Мунара со счётом 6:4, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Веселы совершил 12 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 8 возможных. Мунар 2 раза подал навылет, допустил такое же количество двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Веселы поборется с представителем Франции Ришаром Гаске.

Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5.

Антверпен. Мужчины. Первый круг

Маккензи Макдональд (США) — Николас Джарри (Чили) — 6:1, 7:6 (10:8).