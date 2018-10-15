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Веселы и Макдональд вышли во второй круг турнира в Антверпене

Веселы и Макдональд вышли во второй круг турнира в Антверпене
Теннис / ATP

Чешский теннисист Иржи Веселы стал участником второго раунда турнира в Антверпене (Бельгия). На старте соревнований он одолел испанца Хауме Мунара со счётом 6:4, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Веселы совершил 12 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 8 возможных. Мунар 2 раза подал навылет, допустил такое же количество двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Веселы поборется с представителем Франции Ришаром Гаске.

Турнир в Антверпене с призовым фондом € 612 755 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 7:5.

Антверпен. Мужчины. Первый круг

Маккензи Макдональд (США) — Николас Джарри (Чили) — 6:1, 7:6 (10:8).

15 октября 2018 года, понедельник. 18:15 МСК
Антверпен. 1-й круг
Матч окончен
Хауме Мунар
Хауме Мунар
80
Испания
4:6
4:6
 
Иржи Веселы
Иржи Веселы
93
Чехия
15 октября 2018 года, понедельник. 18:00 МСК
Антверпен. 1-й круг
Матч окончен
Маккензи Макдональд
Маккензи Макдональд
84
США
6:1
7:6
 
Николас Джарри
Николас Джарри
43
Чили
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