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Шмидлова крупно проиграла Векич на турнире в Люксембурге, взяв лишь один гейм

Шмидлова крупно проиграла Векич на турнире в Люксембурге, взяв лишь один гейм
Теннис / WTA

В первом круге турнира в Люксембурге хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная под шестым номером, разгромила Анну Шмидлову из Словакии — 6:0, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Уроженка Осиека 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 6 брейков. На счету её соперницы 3 эйса, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Векич поборется либо с француженкой Фионой Ферро, либо с представительницей Румынии Моникой Никулеску.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5. В нынешнем сезоне лидером посева стала немка Юлия Гёргес.

15 октября 2018 года, понедельник. 19:35 МСК
Люксембург. 1-й круг
Матч окончен
Анна Шмидлова
Анна Шмидлова
Словакия
0:6
1:6
 
Донна Векич
Донна Векич
Хорватия
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