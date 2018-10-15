Шмидлова крупно проиграла Векич на турнире в Люксембурге, взяв лишь один гейм

В первом круге турнира в Люксембурге хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная под шестым номером, разгромила Анну Шмидлову из Словакии — 6:0, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Уроженка Осиека 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 6 брейков. На счету её соперницы 3 эйса, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Векич поборется либо с француженкой Фионой Ферро, либо с представительницей Румынии Моникой Никулеску.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5. В нынешнем сезоне лидером посева стала немка Юлия Гёргес.